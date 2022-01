Aalsmeer – Het afscheid van oud-wethouder Nico Borgman (90) vindt plaats op donderdag 6 januari op de Historische Tuin. Dat kan tussen 11.30 en 13.00 uur in de vorm van een walk by met de voorgeschreven 1,5 meter tussenruimte.

Iedereen die Nico een laatste groet wil brengen is van harte welkom. De veilingzaal van de Tuin is te bereiken via het Praamplein en de Nico Borgmanbrug.

De familie rond daarna het afscheid af in besloten kring.