Afscheid Juf Marja Vreeken van OBS Kudelstaart

Aalsmeer – Na 45 jaar onderwijs heeft Marja Vreeken afscheid genomen van OBS Kudelstaart dalton i.o. Juf Marja heeft in die 45 jaar veel veranderingen in het onderwijs meegemaakt. Een arbeidscontract werd vroeger getekend door de burgemeester. De kleuterschool was tot de samenvoeging tot basisschool in 1985 apart van de lagere school. De eerste OBS in Kudelstaart startte in twee houten barakken! Marja heeft om en nabij 1.200 kinderen les gegeven in de afgelopen 45 jaar!

Marja Vreeken heeft veel betekend voor de Kudelstaartse basisschool. Of het nou ging om het vieren van een jubileum of het organiseren van de kinderboekenweek. Op de inzet van Marja kon gerekend worden. De Aalsmeerse was voor de kinderen een hele lieve juf. Altijd een aai over de bol en bemoedigende, geruststellende woorden.

Op woensdag heeft Marja Vreeken een lekkere traktatie uitgedeeld en op donderdag werd zij opnieuw in het zonnetje gezet door de leerlingen en ouders van groep 3. ‘s Middags heeft het team afscheid genomen met een gezellige lunch. De leerkrachten, leerlingen en ouders wensen Marja een prachtig, gezond en liefdevol pensioen toe!