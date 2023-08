Ad en Gerda Roset 60 jaar getrouwd: “We hebben het gewoon goed samen”

Uithoorn – Ad en Gerda Roset leerden elkaar kennen op de scouting in hun toenmalige woonplaats Roosendaal. Het bleef niet bij die ene memorabele ontmoeting: het paar is inmiddels 60 jaar getrouwd. Loco-burgemeester van de gemeente Uithoorn, José de Robles, feliciteerde het bruidspaar in het Hoge Heem waar ze sinds oktober 2022 met veel plezier wonen.

“Zestig jaar getrouwd, wat een mooie mijlpaal. Ik ben benieuwd wat jullie geheim is?,” vraagt de locoburgemeester aan het diamanten echtpaar. Maar hèt geheim voor zo’n lang huwelijk hebben ze niet, vertellen ze. “We hebben het gewoon goed samen,” glimlacht Gerda Roset. Haar man, die vrijdag 18 augustus ook nog eens 87 kaarsjes mocht uitblazen, knikt instemmend. “We kunnen het heel goed met elkaar vinden.”

Beiden komen ze uit een gezin van zeven kinderen. Samen hebben ze twee dochters, waarvan er één al jaren in Spanje woont. “Zij is getrouwd met een Spanjaard en hebben twee kinderen, Luna en Max. Voorheen gingen we geregeld die kant op, maar nu is dat moeilijker geworden. Maar gelukkig komen zij ook zo nu en dan naar Nederland. En we skypen natuurlijk,” vertelt Gerda enthousiast.

Hun oudste dochter, Caroline Roset, woont wel in de buurt en komt graag op bezoek bij haar ouders. “We waren zo blij dat er een plek voor allebei vrijkwam in het Hoge Heem. Hoe mooi is het dat ze hier samen kunnen wonen. Ze worden heel goed verzorgd en zijn gelukkig hier. Dat is heel fijn,” zegt dochter Caroline.

Als het bezoek bijna ten einde is, neemt Ad Roset plaats achter de piano en begint spontaan te spelen voor de loco-burgemeester. Die kan dat zeer waarderen. “Geweldig,” glimlacht De Robles.