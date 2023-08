Activiteitenoverzicht Uithoorn voor Elkaar

Uithoorn – Ook in augustus is er van alles te doen bij Uithoorn voor Elkaar, de welzijnsorganisatie van Uithoorn en De Kwakel. De activiteiten op een rij:

Gespreksgroep voor naasten van iemand met dementie, maandag 7 augustus 13.00-14.30 uur. Het zorgen voor iemand met dementie brengt specifieke problemen en vragen met zich mee, zoals: wanneer moet je iets regelen, hoe vraag je een indicatie aan, hoe regel je iets terwijl je ouder dat niet wil, hoe ga je om met het veranderende gedrag, hoe zorg je dat je aan jezelf toekomt. Deel je ervaring met anderen in een vergelijkbare situatie en krijg antwoorden op deze vragen van onze mantelzorgconsulent. Je kunt ook andere mantelzorgers helpen met je eigen tips en adviezen. Locatie: Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Bel voor meer informatie of aanmelden: 020 5127250

Zijdelmeerwandeling, maandag 7, 14, 21 en 28 augustus, vertrek: 19.00 uur. Samen wandelen: Gezond, gezellig en gratis. Verzamelen bij De Kuyper, Kuyperlaan 50 in Uithoorn.

Zomeractiviteitenprogramma Kids (t/m 12 jaar), woensdag 9, 16, 23 augustus en vrijdag 11, 18 en 25 augustus, op diverse locaties in Uithoorn. Kijk voor het hele programma op uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

Zomeractiviteitenprogramma Jeugd (12+) Op maandag tot en met vrijdag in de hele maand augustus is er van alles te doen voor de jeugd (12+), zoals de DJ Class, Girlpower, Basketbal, Meideninloop, Zaalvoetbal, een kookworkshop, freerunning en een picknickparty, op diverse locaties in Uithoorn. Kijk voor het hele program-ma op uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

Lunch met optreden van het Bilderdijkkoor, vrijdag 11 augustus 12.30-15.00 uur. Samen lunchen met verse soep, een broodje kroket, melk van de boer en een verse fruitsalade. Op vrijdag 11 augustus kun je in Wijkcentrum Bilderdijkhof heerlijk lunchen. Het Bilderdijkkoor zorgt voor de muziek! Entree: € 10,–, aanmelden en vooraf betalen bij het wijkcentrum, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Zomerbingo Bilderdijkhof, dinsdag 15 augustus 14.00-16.30 uur. Entree € 2,50, inclusief een kopje koffie/thee, bingokaartjes € 0,50. Aanmelden is niet nodig.

Workshop Dikke dames schilderen, dinsdag 22 augustus 10.00-12.00 uur. Entree: € 12,50, inclusief materialen en een kopje koffie/thee. Aanmelden en vooraf betalen bij het wijkcentrum, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Workshop Thee & Plezier, donderdag 24 augustus 19.00-21.30 uur, Theesommelier Benita van thee-kaart.nl verzorgt een workshop met én over thee. Locatie: Wijkcentrum Bilderdijkhof. De kosten van de workshop bedragen € 17,50, inclusief workshop, thee en kleine zoetigheden. Aanmelden en betalen bij Wijk-centrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn.

Vaste activiteiten in Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1 in Uithoorn, ook in augustus:

Brei- en Babbelgroep, elke maandag van 9.30-11.30 uur samen haken en breien voor Zending over Grenzen, open inloop, kosten € 1,–.

Kaarten maken, elke maandag van 13.30-15.30 uur, open inloop, kosten € 1,–.

De Eetclub, elke dinsdag samen warm eten, open inloop, kosten 3 gangen € 8,–.

Buurtkamer Bilderdijkhof, elke woensdag van 10.00-12.00 uur, gratis (consumpties voor eigen rekening). Elkaar ontmoeten, een praatje maken, een luisterend oor krijgen of bieden, een spelletje doen of iets creatiefs doen.

Wandelen en soep eten, elke woensdag van 10.30-12.30 uur, kopje soep € 1,–.

Koffie Speciaal (let op: vanaf 24 augustus), elke donderdag van 10.15-11.30 uur, € 3,–.

Kijk voor meer informatie op www.uithoornvoorelkaar.nu/agenda of bel met Wijkcentrum Bilderdijkhof, 0297 – 567 209.