Activiteitenoverzicht Uithoorn voor Elkaar

Uithoorn – Elkaar ontmoeten, leren kennen, meedoen, plezier maken en elkaar – indien nodig – ondersteunen. Dat is het doel van de activiteiten van Uithoorn voor Elkaar. Er zijn veel wekelijks terugkerende activiteiten, voor jong en oud, op verschillende locaties in Uithoorn. Een overzicht is te vinden op uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

Daarnaast uitgelicht in maart:

Ouder & Kind Café, woensdag 12, 19 en 26 maart van 9.00 tot 10.30 uur. Ben je op zoek naar een laagdrempelige, gezellige plek, waar je andere (toekomstige) ouders kunt ontmoeten, ervaringen kunt delen én leuke dingen kunt doen met je kind? Kom dan langs bij het Ouder & Kind Café. Er is koffie, thee en speelgoed, schuif gezellig aan. Locatie: De Kuyper, Kuyperlaan 50. Open inloop, aanmelden is niet nodig.

Cursus werken met de iPad, donderdag 13 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Een iPad heeft veel mogelijkheden. Nog niet zo’n ervaren gebruiker? Doe dan mee met de cursus en leer in acht wekelijkse bijeenkomsten berichten sturen, informatie opzoeken, foto’s maken, beeldbellen en wat je verder wilt leren. Locatie: Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Voor meer informatie en aanmelden: cursus@participe.nu of tel. 020-5430441.

NLdoet, vrijdag 14 maart van 9.00 tot 15.00 uur. De grootste vrijwilligersactie van Nederland. Een aantal vrijwilligers verzorgt de ‘Bilderwijklunch’ en anderen gaan aan de slag in de tuin en op het terras van het wijkcentrum. Heb je groene vingers? Help dan mee en meld je aan via tel. 0297-567209.

Spreekuur aangifte inkomstenbelasting, donderdag 20 maart van 14.00 tot 16.00 uur. Vrijwilligers beantwoorden je vragen tijdens het Financieel Café in de Bibliotheek Uithoorn (Marktplein 65). Eventueel vullen zij de aangifte meteen met je in, daarvoor is het wel nodig om bepaalde informatie mee te nemen. Kijk hiervoor op: https://www.uithoornvoorelkaar.nu/spreekuren-aangifte-inkomstenbelasting-2024

Start training assertiviteit, donderdag 27 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Hoor jij jezelf ook ‘ja’ zeggen terwijl je eigenlijk ‘nee’ wilt zeggen? Wil je meer zelfvertrouwen ontwikkelen en beter voor jezelf opkomen? Dan is de training assertiviteit precies wat je nodig hebt. Deze bestaat uit ach bijeenkomsten, deelname is gratis. Graag aanmelden via info@uithoornvoorelkaar.nu of tel. 0297-303044.

Rommelmarkt, zaterdag 29 maart van 10.00 tot 14.00 uur. Locatie: Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1. Wil je je spulletjes verkopen? Huur dan een kraampje voor 10 euro. Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Wijkcentrum Bilderdijkhof, Bilderdijkhof 1, bilderdijkhof@participe.nu of tel. 0297-567209.

Vrouwencirkel Uithoorn: Stadsarchief Amsterdam, dinsdag 25 maart 13.00 uur. Ga samen met andere Uithoornse vrouwen naar het Stadsarchief in hartje Amsterdam, gehuisvest in gebouw De Bazel (Vijzelstraat, Amsterdam). Verzamelen om 13.00 uur bij station Uithoorn-Centrum en vervoer met de tram. Kosten van entree, OV en eventuele consumpties zijn voor eigen rekening. Geef je op via vrouwencirkeluithoorn@gmail.com o.v.v. de naam van de activiteit. Kijk voor de activiteiten nu ook op Facebook: Vrouwencirkel Uithoorn.

Kijk op de website voor meer informatie en eventuele wijzigingen in het programma: www.uithoornvoorelkaar.nu/agenda.

Werken met de iPad. Foto: aangeleverd.