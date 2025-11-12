Abstractie, kleur en organische vormen in Mijdrecht

Mijdrecht – Van 13 tot en met 22 november is in de galerie van KunstRondeVenen een expositie ingericht met beelden van Elly Hak en Sonja Bruning en schilderijen van Emmalia Bijker. De galerie bevindt zich in De Lindeboom 7 in Mijdrecht en is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur.

Elly Hak

Elly Hak woont in Baambrugge en beeldhouwt al vele jaren. Zij ervaart beeldhouwen als een ontdekkingsreis in steen. De ene keer kun er iets abstracts in zien of een bloemvorm; een andere keer kun je er een deel van een menselijk lichaam in herkennen. Vooral een vrouwelijke vorm, met al haar prachtige rondingen, spreken haar aan. Elke dag doet zij nieuwe ontdekkingen. Zij beeldhouwt op dit moment bij Marjolein Berger van Into Tuition, in Mijdrecht. Daar geldt het thema ‘Luister naar je gevoel’. Dat gevoel probeert zij dan over te brengen in de steen, met openingen, sluitingen en vloeiende bewegingen. Het is een andere manier van beeldhouwen, boeiend en een ontdekkingsreis naar jezelf.

Sonja Bruning

Sonja Bruning-Westenberg maakt sculpturen in speksteen in een organische stijl. Zij werd in 1948 in Bombay geboren en in 1956 is zij met haar ouders en twee zussen voorgoed teruggekeerd in Nederland. In haar jeugd woonde zij zes jaar op Java. Voor haar was dat een gelukkige periode. Op het laatst kwamen ze, na diverse verhuizingen, in Sukabumi terecht. Daarna volgde een verhuizing naar Eindhoven, waar zij met kunst in aanraking kwam, via de vriend des huizes, kunstschilder Kees Houtman. Toen het gezin naar Amsterdam was verhuisd, is Sonja les gaan nemen op de Werkschuit, aan de Amstel. Na haar afstuderen in Kunstgeschiedenis is 1984 zijn zij en haar man in Uithoorn gaan wonen. Het vak beeldhouwen heeft haar altijd geboeid. Zij ging beeldhouwlessen volgen bij diverse docenten in Vinkeveen, Uithoorn, De Kwakel en Hilversum. Vooral de intuïtieve, organische manier van beeldhouwen boeit haar.

Emmalia Bijker

De schilderwijze van Emmalia Bijker uit Abcoude laat zich leiden door haar binnenwereld, die zich vormde door een vier jaar durende zeilreis over de oceanen met haar gezin. Het gaf haar een gevoel van rust, ruimte en vrijheid, ondanks alle uitdagingen die zij en het gezin trotseerden. Zij realiseerde zich achteraf, dat zij onbewust veel mediteerde, vooral op langere zeiltochten op de oceanen. Deze zeilreis bracht haar tot, in de basis, een andere levensvisie. Zeker ook de jarenlange lessen in Chakra Yoga, die zij nog steeds geeft, hebben een diepgaande impact gegeven in haar vorm van schilderen. Het kan zich in het schilderij uiten als een beeld van verbinding met het universum. In het dagelijkse leven en al schilderend, laat zij zich inspireren door kleur, verwondering, speelsheid en een flow uit de innerlijke bron. Haar schilderijen in acryl op doek of op karton, worden wel ervaren als ‘innig, authentiek, blij makend en als een wervelende kracht vol energie’. Steeds opnieuw gaat haar weg over loslaten in haarzelf van wat niet meer dient en het hervinden van plezier, wat zich soms op het doek laat zien.

Websites

Voor meer informatie over KunstRondeVenen en de kunstenaars, met links naar hun websites: www.kunstrondevenen.nl en naar de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

Op de foto: De schilderwijze van Emmalia Bijker uit Abcoude laat zich leiden door haar binnenwereld. Foto: aangeleverd.