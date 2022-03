Absoluut Aalsmeer grote winnaar verkiezingen!

Aalsmeer – Een spannende en goed verzorgde uitslagavond van de verkiezingen voor de gemeenteraad in Aalsmeer afgelopen woensdag 16 maart in de burgerzaal van het Raadhuis. Grote winnaar is Absoluut Aalsmeer geworden, met liefst 7 zetels is de fractie de grootste partij in de gemeente geworden. Het CDA en de VVD hebben beiden moeten inleveren, maar blijven met respectievelijk 6 en 5 zetels vast in het politieke zadel. Ook vreugde bij D66. De partij kreeg meer stemmen en steeg van 2 naar 3 zetels. Groen Links daarentegen moet inleveren, van 2 naar 1 zetel. Het PvdA blijft in Aalsmeer vertegenwoordigd met 1 zetel. De opkomst dit jaar was in vergelijking met 2018 wel wat lager. Ging vier jaar geleden nog 55,6 procent naar de stembus, dit keer net iets meer dan 50 procent.

Straks meer.

Foto: www.kicksfotos.nl.Vreugde bij Absoluut Aalsmeer.