Abcoude maakt zich al op voor BeKOORlijk

Abcoude – De Dorpskerk van Abcoude verandert zaterdag 30 mei 2026, lijkt ver weg, opnieuw in een muzikaal trefpunt voor zangliefhebbers uit de regio en ver daarbuiten. Het tweejaarlijkse korenfestival BeKOORlijk Abcoude beleeft dan zijn negende editie, en de organisatie nodigt koren van alle genres uit om zich aan te melden. Van pop tot klassiek, van jazz tot wereldmuziek – het festival staat bekend om zijn brede muzikale palet en inclusieve karakter. Zowel jeugdige ensembles als doorgewinterde zanggroepen krijgen de kans om hun stem te laten horen in een setting die niet alleen akoestisch uitmuntend is, maar ook visueel en historisch tot de verbeelding spreekt.

Muziek komt tot leven

De Dorpskerk, met haar warme klank en intieme sfeer, vormt het hart van het festival. “Het is een plek waar muziek echt tot leven komt”, aldus organisator Louise van Schalkwijk. “En het publiek is altijd enthousiast en betrokken. Dat maakt het voor de koren extra bijzonder.”

Naast het muzikale programma, dat loopt van 10.00 tot 17.00 uur, biedt Abcoude ook gelegenheid tot een ontspannen wandeling door het pittoreske centrum. De charme van het dorp vormt een passend decor voor een dag vol zang en ontmoeting.

Koren die willen deelnemen betalen een bescheiden bijdrage van 3 euro per koorlid. Aanmelden kan zolang er nog ruimte is via Louise van Schalkwijk: bekoorlijkabcoude08@gmail.com. Meer informatie is te vinden op http://www.bekoorlijkabcoude.nl.

Op de foto: Koor Ismael uit Mijdrecht. Foto: aangeleverd.