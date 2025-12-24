De Ronde Venen – In Nederland groeit een op de twaalf kinderen op in armoede. Dat zijn gemiddeld twee tot drie kinderen per schoolklas, die niet altijd kunnen meedoen aan activiteiten die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn. Denk aan een schoolreisje, schoolspullen of oefenmateriaal voor thuis, zoals een leesboek. Dit kan leiden tot eenzaamheid, verdriet en minder kansen voor de toekomst.

Squla en Stichting Leergeld De Ronde Venen slaan de handen ineen om deze ongelijkheid te verkleinen. Squla, een educatieve app voor basisschoolkinderen, wil dat ieder kind op een leuke en persoonlijke manier kan leren. Daarom werken zij samen met meer dan 90 landelijke en lokale stichtingen en goede doelen, zoals Stichting Leergeld De Ronde Venen. Dankzij deze samenwerking kunnen gezinnen met een laag inkomen gratis gebruikmaken van Squla.

Nu meedoen is straks meetellen

Squla biedt deze organisaties het platform met 66% korting aan, waarna zij Squla kosteloos doorgeven aan gezinnen die het goed kunnen gebruiken. Dit schooljaar kunnen zo maar liefst 10.000 extra kinderen profiteren van aanvullend onderwijs. Het motto van Stichting Leergeld zegt het al: ‘Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Stichting Leergeld De Ronde Venen helpt gezinnen met verschillende voor-zieningen, uitjes en dus ook Squla. Dankzij deze samenwerking krijgt elk kind de kans op ondersteuning in hun onderwijsontwikkeling, en kunnen zij zich volop ontplooien.

Van 30 november tot en met 3 december organiseerde Squla een Buy 1 Give 1-actie. Voor elk Squla-jaarlidmaatschap dat in deze periode werd verkocht, doneert Squla een gratis jaarlidmaatschap aan Stichting Leergeld. Dit betekent dat voor elke aankoop een kind met mindere financiële middelen thuis ook kan profiteren van de mogelijkheden van Squla.

Meer weten over de samenwerking? Kijk op squla.nl/alle-kinderen.

Op de foto: Aanvullend onderwijs voor kinderen in De Ronde Venen. Foto: aangeleverd.