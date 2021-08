Aanleg woonwijk Spoorpark Mijdrecht binnenkort van start

Mijdrecht – Tot 1950 kon je als reiziger met de trein naar Mijdrecht via de lijn Uithoorn-Nieuwersluis. En tot 1986 werd het spoor nog gebruikt als goederenlijn, onder andere voor het sloopbedrijf dat gevestigd was op de stationslocatie in Mijdrecht. Met de bouw van een groene, duurzame en diverse woonwijk genaamd Spoorpark Mijdrecht breekt er een nieuwe fase aan. Gemeente en ontwikkelaars markeren dit moment met de onthulling van het bouwbord. BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en woningcorporatie GroenWest zorgen samen met Menhir Vastgoed voor de ontwikkeling van deze nieuwe woonbuurt. GroenWest laat 35 (sociale) huurappartementen bouwen. BPD zorgt voor de bouw van 39 koopwoningen in diverse typen: van eengezinswoningen, 2- onder-1-kapwoningen, vrijstaande woningen tot appartementen. En Menhir Vastgoed brengt nieuw leven in het oude Stationsgebouw.

Diverse prijsklassen

Wethouder Rein Kroon: “Door de mix van koop- en huurwoningen komt hier een wijk met woningen in diverse prijsklassen voor onze inwoners. Dat is precies wat we als gemeente voor ogen hebben. Ik ben blij met de samenwerking tussen de ontwikkelaars en de woningcorporatie. Samen zorgen we voor een wijk waarin de bewoner centraal staat, dicht bij het centrum van Mijdrecht. We kunnen niet snel genoeg starten met de bouw.”

John van den Heuvel, ontwikkelingsmanager van BPD: “Met de vormgeving van deze wijk eren we het verleden. Het voormalige spoortracé komt terug in de vorm van een weg. Fietsers en voetgangers krijgen daar ruim baan. De openbare ruimte is vormgegeven rondom deze straat en de woningen hebben hun voordeur straks aan dit groen. Het oude stationsgebouw en privaatgebouw zijn sinds 1999 een gemeentelijk monument. Deze karakteristieke gebouwen knapt Menhir Vastgoed op en krijgen een nieuwe functie. Het stationsgebouw wordt bijvoorbeeld een restaurant en het privaatgebouw krijgt een buurtfunctie, zoals het afleveren van pakketjes voor bewoners.”

Sociale huur

Martijn Bresser, ontwikkelmanager van GroenWest; “Met deze ontwikkeling voegt GroenWest 35 nieuwe sociale huurwoningen toe aan haar portefeuille. Daar zijn we heel blij mee, zeker als we kijken naar de behoefte aan dit type huurwoningen in deze regio.”

Parkeren gebeurt aan de randen, zoveel mogelijk uit het zicht. Duurzaamheid krijgt een prominente rol. De woningen worden energieneutraal en het gebied wordt klimaatadaptief ingericht met onder meer wadi’s (een bufferings- en infiltratievoorziening die tijdelijk gevuld is met hemelwater).

De bouw van de koopwoningen start naar verwachting in het voorjaar van 2022. Als er zich geen onverwachte zaken voordoen, kunnen halverwege 2023 de eerste woningen worden opgeleverd.

De koopwoningen gaan binnenkort in de verkoop. Meer informatie over het project Spoorpark Mijdrecht en de verkoop vindt u op www.nieuwbouw-spoorpark.nl