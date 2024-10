Aanleg groot zonnepark nabij Schiphol

Regio – Ontwikkelaar IX Zon wil een zonnepark realiseren tussen de provinciale weg N232 (Schipholweg) en snelweg A9. De provincie stelt een naast dit gebied gelegen stuk grond in Boesingheliede ter beschikking, waardoor het zonnepark bijna verdubbeld kan worden. De locatie is geschikt omdat de provincie voor deze grond vlakbij twee landingsbanen van Schiphol geen andere ambities heeft, zoals natuur, recreatie of infrastructuur.

Erfpacht

Voorheen werd de grond verpacht als landbouwgrond. De provincie kiest er nu voor om de grond in erfpacht in combinatie met opstalrecht uit te geven aan IX Zon. Dat betekent dat IX Zon de grond voor 30 jaar mag gebruiken voor een zonneakker terwijl de grond officieel in eigendom van de provincie blijft en een agrarische bestemming blijft houden. Daarna kan de provincie eventueel weer een andere bestemming aan de grond geven.

Voldoende netcapaciteit

Zodra dit zonnepark in gebruik wordt genomen wordt de duurzame energie direct geleverd op het elektriciteitsnet. Dat is bijzonder omdat het net op veel plekken in het land vol zit. In tegenstelling tot veel andere initiatieven in het land, vormt netcongestie voor deze zonneakker geen belemmering.

Provinciale ambitie

Het ontwikkelen van dit zonnepark is onderdeel van de ambitie van de provincie om in 2050 klimaatneutraal te zijn en om in 2030 55% CO2- uitstootvermindering ten opzichte van 1990 te hebben gerealiseerd.

Bron en foto: Provincie NH