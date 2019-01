Aanhouding na achtervolging op N201

Schiphol – Donderdag 10 januari heeft in de ochtend een achtervolging plaats gevonden vanaf Schiphol Centrum, die onder meer over de N201 verliep. Een voertuig van de Koninklijke Marechausse is hierbij beschadigd geraakt.

Voor een inzittende van het voertuig van de Koninklijke Marechaussee is een ambulance opgeroepen.

Tijdens de achtervolging is ook nog een motorrijder van de Marechaussee bijna van de weg gereden, deze wist nog op tijd aan de kant te springen.

Het voertuig dat achtervolgd werd – een taxibusje Volkswagen Transporter – is gestrand op een doodlopend stuk van de Capronilaan.

De Volkswagen transporter zou mogelijk gestolen zijn. De inzittende is volgens omstanders aangehouden door de Marechaussee met getrokken wapens.

Foto: VTF / Vivian Tusveld