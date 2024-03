Aandacht voor 30e sterfdag architect Berghoef

Aalsmeer – Zaterdag 9 maart 2024 is het dertig jaar geleden dat architect Johannes F. Berghoef op 91-jarige leeftijd overleed. Voor de gemeente Aalsmeer reden om dit jaar aandacht te besteden aan het werk van de bekende Aalsmeerder dat overal in de gemeente is terug te vinden.“Het werk van Johannes Berghoef is zeer herkenbaar met een heel eigen stijl”, zegt wethouder Willem Kikkert. “Neem alleen al ons raadhuis, dat is een beeldbepalend gebouw met veel verrassende elementen zoals de Burgerzaal. Nog los van de vraag of je het in eerste instantie mooi vindt of niet. Een eerbetoon aan het werk van deze beroemde Aalsmeerder is wat het college betreft niet meer dan logisch.”

Veel ideeën

De erfgoedcommissie van de gemeente gaat zich buigen over de vorm en de inhoud van het eerbetoon. Gedacht wordt in eerste instantie aan een expositie, een (fiets)rondgang langs bekende en minder bekende gebouwen en/of lezingen door kenners van het werk van Berghoef.

Later meer

Over de precieze invulling van het eerbetoon wordt later dit jaar meer bekend gemaakt. De Dag van de Architectuur in juni en/of de Monumentendagen in september zijn in beeld als data. De Burgerzaal wordt genoemd als een mogelijke locatie voor een expositie of lezing(en).