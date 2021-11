Aalsmeervoorelkaar bedankt vrijwilligers

Aalsmeer – Op 7 december is het de nationale dag van de vrijwilliger. Om alle vrijwilligers in gemeente Aalsmeer te bedanken, deelt vrijwilligersplatform Aalsmeervoorelkaar uit. Alle vrijwilligers ontvangen een decemberkalender, gevuld met meer dan 20 verschillende cadeautjes.

“We vinden het geweldig dat er elk jaar zoveel mensen voor elkaar klaar staan”, vertelt Renate Joon van Aalsmeervoorelkaar. “Juist met opnieuw een coronajaar, wat voor veel mensen niet makkelijk was. Voor al die duizenden uitgelokte glimlachjes, gedronken kopjes koffie, gesproken woorden, gegeven knuffels, wijze raad en uurtjes inzet, geven we graag wat geluksmomentjes terug. Daarom krijgt iedere vrijwilliger van ons een decemberkalender, vol met kleine cadeautjes. Van winacties tot korting tot online activiteiten, voor ieder wat wils.”

Hulpbereidheid hoog

Via www.aalsmeervoorelkaar.nl kunnen inwoners makkelijk iets goeds doen. Voor een ander, de buurt, de gemeente, cultuur of natuur. Er doen ruim 500 inwoners mee op het platform en er zijn meer dan 100 matches gemaakt. Aalsmeervoorelkaar laat zien hoe bereidwillig de inwoners van Aalsmeer zijn om voor elkaar klaar te staan. Zelfs of juíst nu.

Hulp hard nodig

De combinatie van een florerende economie en strengere coronamaatregelen zorgen ervoor dat er meer vrijwilligers nodig zijn. “Er staan nog 63 oproepen op het platform open. Dat aantal groeit gewoon door, terwijl het aantal nieuwe vrijwilligers de laatste maanden afneemt. De coronamaatregelen hakken er hard in bij kwetsbare Aalsmeerders. Omdat studie en werk ‘gewoon’ doorgaan, denken mensen geen tijd te hebben voor vrijwilligerswerk. Of ze weten niet hoe of waar ze kunnen bijdragen. Op het platform www.aalsmeervoorelkaar.nl vind je altijd iets wat bij je past bij de ‘nieuwste activiteiten’ onder het menu ‘aan de slag’. En dat kan al in een uurtje!”, aldus Renate.