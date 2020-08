Aalsmeerse banier wappert bij FloriWorld

Aalsmeer – Feestmaand september nadert met rasse schreden en hoewel er qua activiteiten niets te verwachten valt, zijn inwoners wel van plan om er een bijzondere feestweek van te maken waar saamhorigheid hoogtij viert.

Na de oproep van Frank Lissenburg (ook de bedenker van de Aalsmeer zwembroek) om in de eerste week van september massaal te gaan vlaggen als hart onder de riem voor de organisaties van de braderie, vuur en licht op het water, de feestweek en de pramenrace is het balletje flink gaan rollen.

Er zijn inmiddels al honderden Aalsmeerse vlaggen en banieren verkocht. “Nooit gedacht dat zo goed zou aanslaan”, vertelt mede-initiator Mike van der Laarse vol trots. “Vanaf zaterdag 4 september kleurt Aalsmeer letterlijk rood, groen en zwart. Heel veel straten hebben het vlaggen gezamenlijk opgepakt, op de bedrijventerreinen gaat de Aalsmeerse driekleur groots wapperen en natuurlijk doen organisaties en musea in Aalsmeer mee.”

Afgelopen dinsdag 26 augustus is alvast de Aalsmeerse vlag gehesen bij FloriWorld aan de Sierteeltweg. Het bloemen- en planten themapark bestelde een banier met hun eigen logo en Mike en Frank kwamen deze persoonlijk afgeven en hielpen een handje mee met het bevestigen en het omhoog hijsen. De Aalsmeerse vlag of banier nog niet in huis/bedrijf? Snel bestellen bij info@multisupplies.nl, bij Sven Müller (banketbakkerij) of bij Angelique en Jan Spring in ’t Veld-Van Leeuwen.

Foto: Van links naar rechts: Angelique van Leeuwen, Mike van der Laarse, Silvia van den Aardweg (FloriWorld), Jan Spring in ’t Veld en Frank Lissenburg.