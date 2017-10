Team Calvetti wint EK Jeu de Boules weer

Aalsmeer – Het EK veteranen kampioenschap Jeu de Boules 2017 werd dit jaar gehouden van 6 tot en met 8 oktober in Karlslunde, Denemarken. En het team uit Nederland is wederom EK winnaar geworden! Vorig jaar pakte het team van de Aalsmeerder Henry Calvetti de titel in Monaco. Dit jaar deden er in totaal 25 landen mee.

Hoofdtoernooi

Na de openingsceremonie op vrijdagochtend werden de voorrondes gespeeld en bleven er aan het einde van de dag zestien landen over voor het hoofdtoernooi. Op zaterdag werd in vier poules van vier landen verder gestreden om de titel. Nederland belandde in een poule met Finland, Estland en gastland Denemarken.

Het team van Calvetti wist zich te plaatsen voor de kwartfinales, samen met Engeland, Monaco, Rusland, Zweden, Schotland en Spanje en Denemarken. De wedstrijden konden live gevolgd worden via livestreams op Facebook van de Deense Jeu de Boules bond, ‘Dansk Petanque Forbund’.

Zinderende finale

Inmiddels zaten honderden fans gekluisterd aan de PC en zagen in de kwartfinale Nederland winnen van Rusland. In de halve finale won Nederland van Monaco met 13-6 en belandde daardoor in de finale tegen Spanje dat van Zweden had gewonnen. Nederland versloeg uiteindelijk Spanje in een zinderende, drie uur durende, finale met 13-9.

Foto:

Team Calvetti, Europees Kampioen Veteranen. Van links naar rechts: Henry Calvetti uit Aalsmeer, Rajen Koebeer, Martin Bakker, Meep Poel (begeleider NJBB) en gehurkt Bert van Dijk.