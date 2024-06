Aalsmeer zoekt nieuwe 10e kinderburgemeester

Aalsmeer – De gemeente is op zoek naar nieuwe leden voor de kinderraad en een nieuwe tiende kinderburgemeester. Heb jij een fantastisch idee om Aalsmeer beter te maken, vind je het leuk om te helpen beslissen en wil je opkomen voor de belangen van kinderen in Aalsmeer en Kudelstaart?

Alle kinderen die na de zomervakantie in groep 7 of 8 zitten en die woonachtig zijn in Aalsmeer of Kudelstaart kunnen zich aanmelden door een sollicitatiefilmpje te maken en uiterlijk 21 juni te mailen naar kinderburgemeester@aalsmeer.nl (na toestemming natuurlijk van je ouders of verzorgers).

Vertel in het filmpje wat jij belangrijk vindt voor alle kinderen in de gemeente Aalsmeer en waarvoor jij je vooral in wilt zetten. Vermeld in de mail je naam, leeftijd en op welke school en in welke groep je na de zomervakantie zit.

Alle sollicitaties worden beoordeeld door een jury. Uiterlijk 28 juni volgt vervolgens een uitnodiging voor de selectiemiddag die gehouden wordt op 2 juli in het raadhuis.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente: www.aalsmeer.nl/kinderburgemeester. Voor vragen kan contact opgenomen worden (tijdens kantooruren) via 0297-387575, vraag naar Peter Maarsen of Saskia van Hees.

Foto: De kinderraad van Aalsmeer. Foto: Gemeente