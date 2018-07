Aalsmeer Photo: Bieden op ‘Het Bankje’

Aalsmeer – Op de blauwe borden in de burgerzaal van het gemeentehuis hangen gedurende de zomer maanden de geselecteerde foto’s gemaakt door inwoners voor het Aalsmeer Flower Festival. Thema van de Aalsmeer Photo wedstrijd was: Bloemen houden van mensen. De Nieuwe Meerbode belicht de komende weken een aantal van deze foto’s. De eerste is van:

Klaas Groot: Het bankje

Wanneer er aan Klaas Groot via de mail gevraagd wordt of hij samen met zijn – door de Aalsmeer Photo jury geselecteerde – foto ‘Het Bankje’ gefotografeerd wil worden voor de Nieuwe Meerbode, komt er een antwoord dat tekenend is voor deze sportieve Aalsmeerder.

“Wel nee joh… Ik ben al ‘beroemd’ genoeg. Weet je wat je doet; Schrijf maar in de Nieuwe Meerbode dat ik de foto wil verkopen en dat het geld gaat naar de Mike Multi Foundation (MMF). Laat ik met 25 euro beginnen en dan ben ik benieuwd wie er meer gaat bieden. De mensen moeten – voor zover zo nog niet weten wat dit fonds allemaal doet – maar even op de website kijken: www.mikemultifoundation.nl.”

Bieden op foto

Wie biedt 25 euro of meer? Heel benieuwd hoeveel geld Klaas uiteindelijk op weet te halen voor dit goede doel (gehandicapte sporters laten doen wat ze het liefste doen). Op de foto bieden kan via: groot41@gmail.com.

De foto is te bekijken in de burgerzaal van het gemeentehuis op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Even binnenlopen een aanrader!

Janna van Zon