Aalsmeer – Zaterdag 12 november komt Sinterklaas op bezoek in Aalsmeer. Om 11.00 uur is de intocht in het Centrum. De Sint hoopt welkom te worden geheten door heel veel kinderen, die naar hem zwaaien bij aankomst vanaf het veld naast het Zorgcentrum (ingang Kanaalstraat) aan de Ringvaart. Sinterklaas komt natuurlijk niet alleen, hij neemt heel veel Pieten mee om er een gezellig feest van te maken bij de pepernoten-molen op het Molenplein (Zijdstraat). Sinterklaas neemt geen cadeautjes mee, die koopt hij lokaal. U/jij toch ook?

Hier met je verlanglijstje

In Aalsmeer Centrum worden leuke cadeautjes voor Sinterklaas te koop aangeboden, van klein tot groot en voor jong en oud. De ondernemers hebben hier een actie voor kinderen aan verbonden: Aalsmeer Centrum speelt voor Sinterklaas. Kinderen tot en met 9 jaar mogen hun verlanglijstje inleveren met daarop drie dingen die verkrijgbaar zijn bij de winkels in het Centrum. Wie weet trekt Sinterklaas jouw lijstje eruit en komt hij jou op 2 december thuis verblijden met leuke cadeautjes.

Lever je verlanglijstje uiterlijk 26 november in bij muziekwinkel Stage Music Shop in de Schoolstraat of bij Fotowinkel Aalsmeer op het Raadhuisplein. Vermeld daarop je naam, leeftijd, telefoonnummer (van ouder of verzorger) en in welke winkels je wens-cadeautjes te koop zijn. Meer informatie op: www.aalsmeercentrum.nl