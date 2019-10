‘A Tribute to Flowers’ in Flower Art Museum

Aalsmeer – Vanaf aankomende zondag 13 oktober is in het Flower Art Museum een bijzondere tentoonstelling te zien: ‘A Tribute to Flowers’ (eerbetoon aan de bloem) van topfotograaf Richard Fischer. Zijn bloemportretten zijn spectaculair door de kleuren, vormen en details, maar ook doordat deze kunstenaar aandacht vestigt op zeldzame en soms bijna verdwenen planten.

Fischer is één van de meest prominente botanische fotografen wereldwijd en wil met zijn kunst mensen bewust maken van de kwetsbaarheid van de natuur. En dat is hard nodig, want van de planten die door de Rode Lijst van bedreigde soorten zijn geëvalueerd wordt 43% met uitsterven bedreigd.

Symposium ‘bedreigde planten’

Op dinsdag 15 oktober organiseren het Flower Art Museum en natuurorganisatie IUCN NL daarom een symposium, waarin experts ingaan op het waarom en hoe van bedreigde planten en bloemen. Ook Richard Fischer zelf komt hierbij aan het woord. Het symposium begint om 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur) en duurt tot circa 17.00 uur. Aansluitend is er gelegenheid om de sprekers te ontmoeten en de tentoonstelling te bekijken. De voertaal is Engels. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van IUCN: www.iucn.nl.