A.P. Czisik-plantsoen feestelijk geopend

Aalsmeer – Een vrolijk moment tijdens de ietwat sombere donderdag 12 december. Het A.P. Czisik-plantsoen is officieel geopend door burgemeester Gido Oude Kotte samen met Marika Kerstens van de KMTP Groei en Bloei en Constantijn Hoffscholte van Stichting Historisch Aalsmeer en het Flower Art Museum. Vierenhalf jaar geleden werd door hen het verzoek bij de gemeente ingediend om een straat of plein naar de heer ir. A.P. Czisik te vernoemen.

Deze in Hongarije afgestudeerde tuinbouwkundige heeft veel voor Aalsmeer en de bloemen- en plantensector betekent. Hij heeft de Aalsmeerse sierteelt op de wereldkaart gezet, onder andere door tentoonstellingen in Nederland en andere landen te organiseren. Tijdens de tentoonstelling van zijn verzameling affiches over de promotie van bloemen en planten in het Flower Art Museum werd ‘gespit’ in het leven van Czisik en werd meer ontdekt over deze promoter. Zo heeft hij de Bloemenvaktentoonstelling op de wereldkaart gezet en was hier vele jaren de hoofdarrangeur (later ingevuld door Jelle Atema), schreef hij boeken en artikelen en was dus collectioneur van bloemen- en plantenaffiches.

Eind jaren twintig van de vorige eeuw kwam Andor Pal Csizik, die zich ook André liet noemen, naar Aalsmeer, toen het mekka van de sierteeltsector. Hij heeft gewerkt bij verschillende kwekers en werd assistent en later opvolger van J.C. Mensing, secretaris van de toenmalige Vakgroep voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten. Mensing, naar wie in Aalsmeer maar liefst twee straten zijn genoemd, en Csizik werden ook huisgenoten. Csizik was een bescheiden en vriendelijke man. In 1966 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en eerder, in 1958, onderscheiden met het Bijzonder Landbouwereteken 1e klasse van België. Hij stierf in 1986 en vanaf dat jaar werd bij de Bloemenvaktentoonstelling (later de Horti Fair) de Csizikbeker uitgereikt aan de stand die de belangrijkste bijdrage had geleverd aan het welslagen van de tentoonstelling.

Het verzoek om ir. Czisik te eren werd overigens vrij direct ingewilligd door de gemeente en de locatie was snel gevonden, in de Hortensialaan, de wijk met de bloemen-straatnamen en de laan die doorkruist wordt door de Mensinglaan. “Mooi om met straatnamen te verwijzen naar de eigen geschiedenis van Aalsmeer”, aldus burgemeester Oude Kotte.

De uitvoering had een langere adem nodig en dit had met name te maken met het verplaatsen en nieuw bouwen van het busstation langs de Burgemeester Kasteleinweg. De beplanting in het A.P. Csizikplantsoen is zorgvuldig gekozen en gaat het hele jaar voor een kleurige uitstraling zorgen met verschillende soorten hortensia’s en met de Japanse papierboom (geschonken door Groei en Bloei) ook voor heerlijke geuren.