8e Kunstbeurs aan Westeinderplassen

Aalsmeer – In het weekend van 2 en 3 juni wordt op de locatie van Galerie Sous-Terre in Aalsmeer de 8e editie van de Kunstbeurs aan de Westeinderplassen gehouden. Twee dagen lang valt er te genieten van een breed en zeer gevarieerd aanbod hedendaagse kunst.

Alle disciplines zijn op de kunstbeurs vertegenwoordigd. Schilderijen, bronzen en keramische beelden, maar ook glaskunst, foto’s en sieraden kunt u in de mooi uitgelichte stands bewonderen. In tegenstelling tot vele andere beurzen zijn de meeste kunstenaars zelf aanwezig. Zij kunnen een toelichting geven op hun werk, technieken en inspiratiebronnen. Een aanrader voor iedereen die houdt van schoonheid en van betaalbare, met vakmanschap gemaakte kunst. Kom naar de beurs en laat u verleiden door al het moois dat er te genieten valt.

Flower Art Museum

De Kunstbeurs aan de Westeinderplassen is de laatste activiteit op deze locatie onder de vlag van Galerie Sous-Terre. Op 1 juli 2018 wordt hier het Flower Art Museum geopend. De voorbereidingen daarvoor zijn al geruime tijd bezig. Tijdens de beurs is ook een aantal kunstenaars aanwezig die met hun bloemrijke kunst een rol gaan spelen in het museum. Meer informatie over de plannen vindt u op www.flowerartmuseum.nl.

Maak kans op een kunstcheque

Onder de bezoekers die bij binnenkomst op de beurs hun gegevens en e-mailadres achterlaten, wordt een kunstcheque van 1.000 euro verloot. Deze cheque kan worden besteed bij Galerie Sous-Terre. De winnaar krijgt persoonlijk bericht.

Openingstijden en entree

De beurs is zaterdag en zondag te bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur. Entree is 10 euro per persoon. Bezoekers met een 65+- of CJP-kaart betalen 5 euro. Kinderen t/m 14 jaar hebben gratis toegang (mits onder begeleiding). De beurslocatie bevindt zich aan de Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren. De hier aanwezige parkeerruimte is uitsluitend bestemd voor mindervaliden en fietsen. Er is in de omgeving van de beurslocatie voldoende gratis parkeergelegenheid. Een deelnemersoverzicht en meer informatie is te vinden op de website www.kunstbeursaandewesteinderplassen.nl.