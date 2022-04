Koningsdag 2022 in De Ronde Venen, gezellig en sfeervol

De Ronde Venen – Koningsdag, eindelijk na twee jaar kunnen ze weer. Op de kleedjes je spulletjes verkopen was werkelijk geweldig. Overal, waar je ook kwam, Wilnis, Vinkeveen, Mijdrecht, Abcoude, overal was het druk, druk, druk, gezellig en sfeervol. Het begon in Mijdrecht al de avond voor Koningsdag met muziek door het dorp, lampionenoptocht en rond 22.00 uur opende de burgemeester de festiviteiten met een prachtig vuurwerk.

In Wilnis opende wethouder Rein Kroon het feest met een korte toespraak en het uitreiken van de medailles aan de winnaars van de versierde fietsen (zie foto).

Volgende week komen we in de krant uitgebreid terug op Koningsdag.