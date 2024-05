60e avond4daagse Uithoorn/De Kwakel

Uithoorn – De organisatie van de Avond4daagse kijkt terug op een zeer succesvolle 60e editie. Na de noodkreet van vorig jaar zijn er nieuwe vrijwilligers toegetreden in de organisatie. Vorig jaar leek het erop dat er een einde kwam aan de wandeltraditie in Gemeente Uithoorn maar gelukkig is dit door toetreden voorkomen. Helaas kon er evenals in 2018 maar 3 van de 4 avonden gelopen worden. Dit vanwege de slechte weersvoorspellingen van dinsdagavond waardoor de organisatie genoodzaakt was na overleg met Brandweer, Gemeente en de wijsheid van de KNMI deze eerste avond af te gelasten. Gelukkig kon er de andere avonden wel gewoon gelopen worden, waarbij de ruim 900 deelnemende wandelaars konden kiezen uit een route van 5 of 10 kilometer. Doordat de start niet op dinsdagavond bij de Scheg plaatsvond maar woensdagavond bij Solidoe was het even schakelen voor de organisatie. Geen startsein op dinsdagavond van Wethouder De Robles maar wel de aanwezigheid op woensdagavond ondanks de drukke agenda van de Wethouder. Ook de Wandelbond was aanwezig om deze editie te ervaren en de organisatoren de hand te schudden

Toch de auto

Naast de oproep om zoveel mogelijk op de fiets te komen waren er toch veel deelnemers met de auto gekomen. Dankzij de bereidheid en medewerking van Amstelhof, Bruinsma, Bouwens, Amstelgolf én goede verkeersbegeleiding konden alle auto toch parkeren.

Ook de derde avond liep vanaf startlocatie het Gemeentehuis op rolletjes. Het was prachtig wandelweer waardoor waarschijnlijk het merendeel van de wandelaars op de fiets kwam. De organisatie kreeg veel complimenten en de routes werden zeer gewaardeerd. De laatste avond, die startte bij de Legmeervogels, was een natte. Maar deze keer was een poncho en de paraplu genoeg bescherming voor een feestje op het Sportpark De Randhoorn.

De foto is gemaakt door de fotograaf van Rick FM.