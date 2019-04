6 Jubilarissen bij ACOV gehuldigd

Aalsmeer – Op de jaarvergadering van ACOV werden maar liefst 6 jubilarissen gehuldigd voor jarenlange trouw aan het koor. Er waren bloemen en een oorkonde en natuurlijk een daverend applaus. Jan Verbeek spande de kroon met 60 jaar lidmaatschap en werd benoemd tot erelid. Al met al een feestelijke gebeurtenis.

Eind mei gaat ACOV op koorreis naar Trier. Dat belooft een mooie reis te worden met een concert in de Stiftskirche in Kyllburg en het opluisteren van de hoogmis in de Antoniuskirche te Trier.



Op 1 november is het volgende concert in de Open Hofkerk, een jubileumconcert, want ACOV bestaat 130 jaar! Voor info www.acov.nl



Foto: v.l.n.r. Jan Hensen (50 jaar lid), Joke Dekker (25 jaar lid), Paula Kok (25 jaar lid), Frouwk van Luling (40 jaar lid), Ellise Evers (voorzitter) en Jan Verbeek (60 jaar lid). Joop Dekker (25 jaar lid) ontbreekt.