50PLUS DRV maakt zich op voor gemeenteraadsverkiezingen

De Ronde Venen – 50PLUS De Ronde Venen is volop bezig met de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. De partij ziet de komende maanden als een belangrijke periode om het geluid van de groeiende groep 50-plussers nog duidelijker te laten horen in de lokale politiek en in de gemeente.

Na twee jaar afwezigheid maakt 50PLUS onder leiding van Jan Struijs een rentree in de Tweede Kamer en zelfs met twee zetels; de eerste keer dat een partij die uit de Tweede Kamer verdween er later weer in slaagde om terug te keren. Hieruit blijkt, dat er een doelgroep is voor deze partij. Eerder konden lezers in deze krant vernemen, dat bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart de politieke partij 50PLUS ook in De Ronde Venen op de kieslijst staat en op zoek is naar gemotiveerde mensen die zich willen inzetten voor de belangen van 50-plussers in de gemeente.

Mooi programma en sterk team

Annemieke Guldemond, die de lokale afdeling van de partij in De Ronde Venen heeft opgezet naar de stand van zaken, benadrukt zij dat de voorbereidingen voor de verkiezingen in volle gang zijn. Zij liet weten dat zij met een sterke en evenwichtige kandidatenlijst de verkiezingen in maart ingaan. De partij is trots op de samenstelling van het team, dat ervaring en vernieuwing op een natuurlijke manier combineert. “Onze lijst is bijna klaar. We kijken met vertrouwen vooruit. We komen met een mooi programma en een sterk team, dat bijdraagt aan een lijst met zowel diverse als deskundige personen”, laat Annemieke weten.

Met de komst van Michel van Dijkman, die heeft aangegeven zich graag in te zetten voor de partij en zich kandidaat heeft gesteld voor de aankomende verkiezingen, is de partij erg content. Met zijn brede ervaring en betrokkenheid bij maatschappelijke thema’s brengt oud-VVD’er Van Dijkman waardevolle kennis en een frisse blik mee. Daarnaast sluit ook Marcelle Buitendam zich aan bij 50PLUS. Zij heeft haar sporen verdient in de politiek en brengt waardevolle kennis met zich mee. De partij ziet in beide ervaren mensen dan ook een belangrijke versterking voor het team.

Verder staan op de lijst enthousiaste nieuwkomers die zich graag willen inzetten voor De Ronde Venen. Zij brengen frisse ideeën en een sterke motivatie mee om het politieke vak te leren en zich in te zetten voor hun woonomgeving. Juist deze combinatie van ervaring en nieuwe energie maakt de lijst volgens 50PLUS bijzonder krachtig. Het is een enthousiaste en gedreven groep die zich inzet voor jong en oud. Die brede vertegenwoordiging is ook zichtbaar op de kandidatenlijst, die bestaat uit mensen van verschillende leeftijden en achtergronden. “Politiek is er voor iedereen. Wij willen er zijn voor alle inwoners die zich gehoord willen voelen, ongeacht leeftijd.”

Vertrouwen en volle energie

Met vertrouwen en volle energie gaat 50PLUS de verkiezingscampagne in. De partij hoopt op de steun van de inwoners van De Ronde Venen, zodat zij zich in de gemeenteraad kunnen inzetten voor een betrokken, sociale en toekomstbestendige gemeente. Op dit moment ziet de lijst er van 50PLUS er als volgt uit: 1. Annemieke Guldemond, 2. Michel van Dijkman, 3. Marcelle Buitendam, 4. Michael Klijn, 5. Joris Kneppers, 6. Tiny van Dijkman-Tubèe, 7. Ancelle Orie, 8. Frank Schlötz, 9. Jolanda Bokhorst, 10. Ronald de Ruijter en 11. Ruud Swinkels.

Op de foto: V.l.n.r. Michel van Dijkman, Annemieke Guldemond en Marcelle Buitendam vormen de top 3 van de kieslijst 50PLUS. Foto: Peter Pos.