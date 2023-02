Vijftigste koppeling buurtgezinnen in Aalsmeer

Aalsmeer – Buurtgezinnen koppelt, onder het motto ‘opvoeden doen we samen’, gezinnen die steun kunnen gebruiken aan stabiele gezinnen in de buurt. Afgelopen week vond de vijftigste koppeling plaats: een jong gezin krijgt ondersteuning van Peter en Petra van den Nouland, die een opa en oma rol gaan vervullen Wethouder Bart Kabout (Jeugd) ging mee naar de families om deze mijlpaal te vieren. Buurtgezinnen is sinds 2019 actief in de gemeente Aalsmeer. Deze organisatie brengt gezinnen bij elkaar en begeleidt hen naar een zo ideaal mogelijke match. Buurtgezinnen wordt gesubsidieerd door de gemeente. Hierdoor kunnen steun- en vraaggezinnen kosteloos deelnemen. Jorica Adriaanse, coördinator bij Buurtgezinnen, ging eind vorig jaar op zoek naar een steungezin waar een jong vraaggezin op kan terugvallen. De vader van het gezin heeft in november 2022 contact opgenomen met Buurtgezinnen. Op dat moment was de moeder zeven maanden zwanger van hun tweede kindje. De ouders, en hun zoontje van 4, kijken uit naar de komst van de baby maar hebben ook zorgen over de toekomst. De moeder uit het gezin kampt met ernstige migraine en heeft daardoor met regelmaat wat steun nodig. De opa en oma zijn verhuisd naar het buitenland en kunnen in dit soort situaties niet inspringen. Daarnaast gunnen deze ouders hun kinderen ook een opa en oma die een actieve rol kunnen spelen in hun leven. Samen op pad, naar de speeltuin, voorlezen of kijken bij het afzwemmen.

Iets voor een ander betekenen

In december 2022 nemen Peter en Petra van den Nouland uit Kudelstaart contact op met Buurtgezinnen, naar aanleiding van een artikel in de krant. Zij vinden het belangrijk wat voor een ander te kunnen betekenen en het idee van Buurtgezinnen spreekt hen erg aan. Jorica vertelt over het jonge gezin dat hulp zoekt en ze besluiten kennis te maken met elkaar. Twee dagen voor de bevalling komen de families bij elkaar. Na afloop zegt de moeder tegen Jorica “Dit lijkt wel een droom, wat een goede klik!” Na de geboorte van de baby is er veel contact met elkaar en de tweede kennismaking volgt snel.

Taart en cadeautje

Afgelopen week is de start van deze koppeling gevierd. Wethouder Kabout overhandigde een taart en een cadeautje aan de families. Daarna hebben de families de afspraken over de steun op papier gezet, en geproost op een mooie toekomst met elkaar. “Het is mooi om te zien hoe inwoners elkaar op deze manier kunnen helpen. Het is voor ouders fijn als ze mensen in de buurt hebben die klaar staan voor ze als dat nodig is. De ouders worden zo ontlast en de kinderen krijgen wat extra aandacht en liefde die ze verdienen. Dat voorkomt dat problemen verergeren en zorgt ervoor dat de kinderen positief opgroeien in hun eigen gezin”, aldus wethouder Kabout.

Steungezinnen gezocht

Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft. De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Ook iets voor een gezin uit de buurt betekenen? Kijk dan op www.buurtgezinnen.nl voor meer informatie.

Foto v.l.n.r.: Jorica Adriaanse van Buurtgezinnen, wethouder Bart Kabout en (oma en opa) Petra en Peter van den Nouland. Foto: Gemeente Aalsmeer