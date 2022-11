500.000 ste rit met ANWB AutoMaatje

De Ronde Venen – Al 500.000 keer hebben vrijwilligers van ANWB AutoMaatje mensen die minder mobiel zijn naar hun bestemming gebracht. De ANWB startte in 2015 met de mobiliteitsdienst vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid om mensen zo lang mogelijk mobiel te houden en ze te laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer. Inmiddels doen 110 gemeenten in Nederland mee -bijna een derde van alle gemeenten- en maken bijna 30.000 deelnemers gebruik van AutoMaatje en zijn ruim 3.000 vrijwilligers actief.

Voor deze gelegenheid werd mevrouw Van Zijtveld opgehaald door Marjon Kaper, directeur Mens en Maatschappij van de ANWB. Zij werden feestelijk onthaald in Sociaal Cultureel Centrum De Boei in Vinkeveen door onder andere wethouder Anja Vijselaar en de directeur van Stichting Servicepunt & Tympaan-De Baat Ron Deurloo, deelnemers en vrijwilligers van ANWB AutoMaatje De Ronde Venen.

Regelmatig

Mevrouw Van Zijtveld maakt regelmatig gebruik van ANWB AutoMaatje voor onder andere ziekenhuisbezoek. ‘Meestal rijdt een vaste chauffeur mij, maar ik word ook door anderen gereden. We maken altijd een gezellig praatje. Het is heel fijn dat dit zo kan.’

Even naar de huisarts, de kapper, de kaartclub of een boodschapje doen. Voor veel mensen, voornamelijk ouderen of mensen met een beperking, is dat niet vanzelfsprekend. Zij kunnen zelf niet meer voor vervoer zorgen of hebben moeite met het gebruikmaken van de aanwezige vervoersvoorzieningen. Voor deze mensen biedt ANWB AutoMaatje uitkomst. Hun wereld wordt weer een stukje groter en het zorgt ook voor een sociaal contact.

Het is niet alleen voor de deelnemers die naar de plaats van bestemming worden gebracht een fijne ervaring. Ook de vrijwillige chauffeurs geeft het veel voldoening. Elke rit is meer dan vervoer alleen.





Hulp

Vaak gaan de chauffeurs mee op doktersbezoek of helpen met boodschappen doen. De chauffeurs rijden minder mobiele plaatsgenoten naar de plaats van bestemming en halen ze ook weer op. De chauffeurs doen dat met hun eigen auto tegen een kleine onkostenvergoeding van 35 cent per kilometer.

Spreekt deze dienst jou ook aan als gebruiker of vrijwilliger en heb je vragen hierover neem gerust contact op met de Servicepunten via 0297-587600 of via e-mail: info@servicepuntderondevenen.nl

ANWB AutoMaatje is een samenwerking tussen gemeente, lokale (welzijn)organisatie, de ANWB én vrijwilligers. Meer weten over ANWB AutoMaatje? Kijk op www.anwb.nl/automaatje.