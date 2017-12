5 Medailles voor Bart Sommeling op NK Zwemmen

Aalsmeer – In het afgelopen weekend vlak voor de Kerst werden in het Willem-Alexander Sport Complex in Hoofddorp de Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan (ONK) gezwommen.

De Aalsmeerder Bart Sommeling, uitkomend voor De Dolfijn en trainend onder de KNZB vlag, mocht op diverse afstanden zijn zwemkrachten meten met de top van het Nederlandse zwemmen. De eerste afstand werd op de donderdag gezwommen en betrof de 200 meter vrije slag. In de series ging Bart voortvarend van start door overall de snelste tijd te zwemmen (1:48:04 min). In de finale later op de dag wist Bart beslag te leggen op de derde plek in 1:48:53 min; goed voor een bronzen medaille.

Op de donderdag werd ook de 4 x 200 meter vrije slag estafette gezwommen; hier wist Bart met zijn ploeggenoten van De Dolfijn ook de bronzen medaille te bemachtigen (7:24:18 min). De tweede dag van de ONK begon met de 400 meter vrije slag. Na een goede serie tijd (PR van 3:52:56 min) wist Bart de finale te bereiken om daar in een tijd van 3:49:51 min te finishen, goed voor een derde plaats (en een persoonlijk record van 3 seconden). Dezelfde dag zwom Bart ook nog de 50 meter vrij in 23:43 seconden.

De estafette 4 x 100 meter vrije slag was een bloedstollende race. Bart zwom hier als slotzwemmer en De Dolfijn eindigde net achter PSV als tweede van Nederland in 3:16:19 min; goed voor een zilveren medaille. Op de slotdag van het ONK stond het koningsnummer van het zwemmen op het programma; de 100 meter vrije slag. Door het zwemmen van een snelle serie mocht Bart aantreden in de A-finale waar hij een zevende plek wist te bemachtigen in 49:70 sec (net boven zijn persoonlijk record).

In de series voor de estafette van de 4 x 100 meter wisselslag zwom Bart ook de 100 meter vrije slag; De Dolfijn wist hier met een tijd van 3:38:71 min zich als eerste voor de finale te kwalificeren. In een andere samenstelling van het Dolfijn estafette team werd hier een eerste plaats (gouden medaille) gehaald (zowel voor de serie als de finale zwemmers). Na een intensieve eerste helf van het seizoen is nu een dikke week rust ingebouwd om daarna te gaan focussen op de tweede helft waar de lange baan (50 meter) weer centraal zal staan.

Foto: www.Zwemfoto.nu. V.l.n.r. Luc Kroon (zilver), Terry Weerman (goud) en Bart Stommeling (brons).