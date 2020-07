400 aanmeldingen voor gezamenlijke inkoop isolatie en zonnepanelen

Vrijblijvend inschrijven kan nog tot 30 juli 2020

De Ronde Venen – Eind mei is in gemeente De Ronde Venen een gezamenlijke advies- en inkoopactie gestart voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. Met deze actie helpt de gemeente woningeigenaren maatregelen aan te schaffen die de energierekening verlagen. Door de vraag binnen de gehele gemeente te bundelen kopen alle woningeigenaren tegen gunstige voorwaarden en een aantrekkelijke prijs in. Nu na 5 weken hebben al ruim 400 inwoners zich ingeschreven. Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 juli vrijblijvend inschrijven op www.winstuitjewoning.nl.

Zonnepanelen

Inmiddels hebben 310 woningeigenaren offertes ontvangen voor zonnepanelen. De zonnepanelen zijn populair omdat de prijzen van zonnepanelen de afgelopen jaren sterk zijn gedaald. Een compleet geïnstalleerd en werkend zonne-energiesysteem met 10 zonnepanelen begint al bij € 3.000,-. Een groot extra voordeel is dat woningeigenaren de btw op de aanschaf terugkrijgen van de Belastingdienst. Dat scheelt bijna 21% op de prijs. Deelnemers aan de gezamenlijke inkoopactie verdienen de zonnepanelen in 6 tot 8 jaar terug. Na die tijd wordt nog ruim 20 jaar geprofiteerd van gratis groene stroom van eigen dak.

Subsidie

Voor huiseigenaren die twee -of meer- isolatiemaatregelen afnemen is gemiddeld 30% subsidie beschikbaar. De subsidie is beschikbaar voor onder andere spouwmuurisolatie, vloerisolatie en HR++ glas. Zonnepanelen komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor deelnemers van de inkoopactie wordt de gehele subsidieaanvraag uit handen genomen. Meer informatie over de subsidieregeling is beschikbaar op https://winstuitjewoning.nl/subsidie.