4 Overwinningen voor karter Max Sadurski

Kudelstaart – Ongekend succesvol was hij afgelopen weekeinde in Genk, karter Max Sadurski uit Kudelstaart. De negenjarige ‘scheurneus’ reed tijdens de eerste ronde van de BNL Kart Series naar maar liefst vier overwinningen in de Rotax Max Micromax-klasse. Daarmee zorgde hij voor een grote dosis zelfvertrouwen voor de eerste ronde van de Rotax Max Challenge Euro Trophy die binnenkort op hetzelfde circuit wordt gehouden.

“Ik ben best wel blij. Ik had het niet verwacht”, zei Max direct na zijn laatste race van het weekeinde op de Belgische baan. Echt makkelijk was het niet geweest, vond hij. “Ik kon niet altijd van de jongens achter me wegrijden, omdat ze elkaar opduwden. Maar in twee wedstrijden reed ik wel van ze weg. Eén keer spinden ze met elkaar en gingen ze eraf en had ik een goede start. En ook in de eerste race kon ik wegrijden.”

Inhaalactie

Een opvallend moment was Max’ inhaalactie tijdens de vierde race. Daarmee liet hij goed zien hoe sterk hij is als karter. “Ik werd ingehaald op het rechte stuk en ik pakte hem meteen weer terug, omdat hij half verdedigde. Hij zat gewoon op het midden van de baan”, zei hij. “Toen ik hem voorbij was, dacht ik niet veel. Ik ben nooit zo enthousiast tijdens het racen. Pas als ik over de finish kom. Toen was ik wel een beetje blij.” Dat mocht ook best, want na vier wedstrijden stond er dan toch maar mooi vier keer P1 achter zijn naam. Het zei veel over zijn kwaliteiten, over zijn talent. Maar Max, fanatiek als hij is, vond dat het nog beter had gekund. “Ik heb niet alles gewonnen, want in de kwalificatie was ik twee keer derde. Dat was een beetje een teleurstelling.”



Max Sadurski: Vier overwinningen. Foto’s Bas Kaligis/RaceXpress.nl

Spektakel

Dit seizoen rijdt Max het Nederlands kampioenschap van organisator Chrono en de Rotax Max Challenge Euro Trophy, het EK voor Rotax Max-rijders. Die laatste race is zijn volgende wedstrijd, ook op het circuit van Genk. Met het sublieme resultaat van afgelopen weekeinde op zak keek hij er reikhalzend naar uit. “Ik heb nu heel veel zelfvertrouwen. Ik hoop echt dat ik dan weer op het podium kan komen.” Zijn teambaas Frank Schneider van F-J Motorsport sloot dat laatste niet uit, ondanks het hoge niveau van het EK.

“Hij heeft er vandaag echt een spektakel van gemaakt. Max rijdt berekenend, maar als hij ingehaald wordt, schakelt hij om en kan hij twee meter later remmen en dan speelt hij met zijn tegenstanders”, aldus Schneider. “Op het EK zijn er meer snelle tegenstanders. Dan verwacht ik dat hij bijschakelt. Ik weet niet precies wat ik ervan kan verwachten, want ik weet niet hoeveel rijders er komen. Ik hoop dat er een paar snelle buitenlandse jongens komen en dat Max wat van hen kan leren.”

Doorgaan

De beste eigenschap van zijn getalenteerde rijder? “Max geeft niet op. Hij blijft doorgaan. En als hij gepakt wordt, probeert hij ze zo snel mogelijk terug te pakken en dan zo snel mogelijk proberen terug te komen. Dat is zeker een goede eigenschap. Ik voorzie een mooie toekomst voor hem.”