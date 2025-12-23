4.370,70 euro voor Voedselbank De Ronde Venen

Vinkeveen – Onder grote belangstelling heeft 15 december de vijfde volkskerstzang Vinkeveen 2025 plaatsgevonden. Zo’n 900 aanwezigen waren getuige van een prachtige muzikale avond rondom de blijde Boodschap van het kerstevangelie: de geboorte van Jezus Christus.

De combinatie van de massale samenzang, de indrukwekkende klanken van Concordia, een trio van dwarsfluit, cello en piano, een massaal kinderkoor van 70 kinderen plus een koor van ruim 70 volwassenen maakten de avond muzikaal compleet. Afgewisseld met woorden door voorgangers uit de drie Vinkeveense kerken werd het een avond waar Vinkeveen terecht massaal voor was uitgelopen.

De organisatie van de volkskerstzang Vinkeveen mag vanuit de collecte en sponsorende ondernemers het prachtige bedrag van 4.370,70 euro aan Voedselbank De Ronde Venen. Alle gulle gevers en de sponsorende ondernemers, bedankt!

Volkskerstzang bracht 4.3707 euro op voor Voedselbank DRV. Foto: aangeleverd.