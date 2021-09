3e Wedstrijd Greenpark in BeNe League handbal

Aalsmeer – De handbal heren van Greenpark Aalsmeer komen aanstaande donderdag 16 september in actie voor alweer de derde wedstrijd in de BeNe League. Tegenstander is Hurry Up uit Zwartemeer en de wedstrijd wordt thuis in De Bloemhof gespeeld. Om 20.00 uur klinkt het startsignaal. Bezoekers zijn welkom. Vooraf kaarten reserveren is wel verplicht en dit kan via https://hvaalsmeer.nl/tickets-bestellen/

De twee voorgaande wedstrijden wisten de Aalsmeerse handballers met winst af te sluiten. Afgelopen zaterdag 11 september werd in België gewonnen van Initia Hasselt met 34-31. Vaidas Trainavicius en Tim Bottinga wisten elk liefst negen keer te scoren.

Overigens een ‘magere’ overwinning in vergelijking met de eerste wedstrijd waarin Quintus ‘handballes’ kreeg en met ruim verlies (41-24) naar huis werd gestuurd. Uiteraard gaan de Greenpark handballers ook deze derde wedstrijd voor de winst. Ben jij/u erbij?