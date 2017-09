3e Brommer Avondrit: Fris, maar gezellig

Aalsmeer – De derde avondrit van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap stond afgelopen zaterdag 23 september op het programma. Zo’n vijftig bromfietsers verzamelden zich bij café Joppe vanaf zeven uur in de avond. Voor inwoners een mogelijkheid om de prachtige nostalgische bromfietsen van dichtbij te aanschouwen voordat de motoren voor vertrek werden aangetrapt. De belangstelling was goed, velen kwamen een kijkje nemen en bleven staan om de deelnemers uit te zwaaien.

Na wat korte instructies van de organisatie werden de posities ingenomen en vertrok om even voor acht uur de stoet naar … een voor alle deelnemers nog onbekende bestemming. De twee voorgaande keren werd Amsterdam bezocht, maar gezien de drukte in de hoofdstad was besloten om dit keer een andere richting op te gaan. De rit ging richting Alphen aan de Rijn via Bilderdam, Leimuiden, Rijnsaterwoute en Woubrugge.

Een mooie route met wel enkele donkere en lastige stukjes. Een bromfietser is ten val gekomen en de passagiere liep licht letsel op aan haar knie, maar de tocht kon voortgezet worden. Door allemaal overigens, weinig pech dit keer. Slechts een bromfiets wilde op een gegeven moment niet meer starten, maar volgens een insider was benzine tekort het probleem.

In Alphen konden de deelnemers zich even opwarmen en een consumptie nuttigen, want koud was het. “Behoorlijk fris”, aldus de organisatie. Het Genootschap (Jan, Joost, Dirk en Kim) heeft veel complimenten gekregen van de deelnemers na afloop: “Een mooie rit” en “goed geregeld.”

De rit terug ging via Ter Aar, Nieuwveen, Vrouwenakker en De Kwakel en voordat de bromfietsers hun oldies mochten parkeren bij eindpunt, café Joppe, werd een gezamenlijke foto gemaakt voor het gemeentehuis van Aalsmeer. De toerrit was om precies te zijn 58,5 kilometer lang. Of de bromfietsen nu de schuur in kunnen om vertroeteld te worden tot het voorjaar? “Tot de volgende rit”, aldus het Bromfiets Genootschap.”Misschien nog dit jaar…”