37 woningen en een supermarkt in het Kootpark￼

Uithoorn – Woningcorporatie Eigen Haard en supermarkt Aldi bouwen samen aan het project Kootpark in Uithoorn. Het project combineert woningen met een supermarkt. Er komen onder andere jongeren-woningen waarvan een aantal speciaal bestemd is voor jongeren met autisme.

Het Kootparkproject tussen de Zijdelweg, Sportlaan en Koningin Maximalaan is heel gevarieerd. Naast een nieuwe Aldi Supermarkt komen er 37 woningen voor verschillenden doelgroepen. Bijzonder is de woongroep voor negen zelfstandig wonende jongeren met autisme. Ouders uit de regio richten daarvoor de Stichting Dali op die de woningen huurt van Eigen Haard. Eén woning wordt ingezet als gemeenschappelijke woonkamer met balkon voor Dali. Daarnaast zijn er 16 sociale huurwoningen voor jongeren en 11 woningen in het middensegment. Die laatsten zijn vooral voor de doorstroming op de woningmarkt. Ze zijn bestemd voor jongvolwassenen tot 35 jaar met een middeninkomen. Iedere woning krijgt zijn eigen warmtepomp. Het zijn daarmee energiezuinige woningen en zorgt dat de energielasten voor bewoners laag blijven.

‘We willen dat onze huurders zo prettig mogelijk wonen’, zegt Arco Groothedde, bestuurder Eigen Haard. ‘Dankzij de goede samenwerking met Aldi kunnen we hier een inclusieve woonomgeving creëren. Ik ben vooral blij dat we jongeren met autisme een thuis kunnen geven. Maar ook alle andere bewoners kunnen straks genieten van duurzame en moderne woningen.’