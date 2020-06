32ste Polderloop gaat (individueel) door!

De Kwakel – Atletiekvereniging AKU heeft in overleg met de organisatie van het Polderfeest in De Kwakel een Polderloop kunnen samenstellen met inachtneming van de actuele corona voorschriften. De 32ste Kooyman Polderloop kan dit jaar individueel worden gelopen over de afstanden 4 en 10 kilometer in de periode van zaterdag 18 tot en met donderdag 30 juli. Deelnemers lopen het parcours solo of samen met één of twee andere lopers, maar daarbij moet de 1,5 meter onderlinge afstand wel worden gerespecteerd.

Dankzij de spontane ondersteuning van de vele sponsoren van de Polderloop is de deelname gratis. Veel activiteiten die waren gepland in verband met 200 jaar Uithoorn zijn helaas niet doorgegaan sinds begin maart. De atletiekvereniging is blij dat met het doorgaan van de Polderloop er weer aandacht kan worden gegeven aan dit jubileumjaar. Elke dag zal het feestterrein bij KDO De Kwakel toegankelijk zijn van 9.00 tot 21.00 uur. Het start-en finishgebied wordt feestelijk aangekleed met start- en finishdoeken, bogen en kleurige sponsoruitingen. Ideaal voor een selfie moment.

Deelnemers kunnen starten op de dag en op het tijdstip dat hen het beste uitkomt. Via een registratieprogramma (bijvoorbeeld Strava of Runkeeping) op je telefoon of horloge houd je de gelopen afstand en tijd bij. Na afloop maak je een screenshot van je tijd en gelopen parcours en stuurt dit samen met je naam naar het mailadres van de organisatie (Atletiek Klub Uithoorn).

De ontvangen uitslagen worden verwerkt in de uitslagenlijst en elke deelnemer ontvangt digitaal de uitslag en als herinnering een eigen digitale oorkonde (PDF) met naam, datum en gelopen tijd. Van te voren inschrijven is niet nodig (de loop is gratis), dus gewoon lekker lopen wanneer het uitkomt. Het ongewijzigde parcours volgt de openbare weg, als deelnemer dien je de eigen veiligheid in acht te nemen.

Voorbereiding

Deelnemers kunnen zich op veel manieren voorbereiden op de Polderloop. Maar voorbereiden onder deskundige begeleiding kan uitstekend bij de looptrainingen van AKU die op dinsdag- en donderdagavond plaatsvinden op de atletiekbaan van AKU. Neem voor meer informatie contact op met Rene Noorbergen via rene.noorbergen@gmail.com of bel 06-55858584.