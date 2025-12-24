30 jaar oude traditie Viribus Unitis voor goed doel

Wilnis – Tijdens oudejaarsdag wordt een meer dan 30 jaar oude traditie van oliebollenbakken bij Viribus Unitis Wilnis voortgezet. Volgens oud recept worden er oliebollen met en zonder krenten/rozijnen gebakken en ook de traditionele appelflap zal er zijn; alles op een professionele manier gemaakt met de smaken van vroeger. De oliebol kost 1 euro per stuk, 10 euro voor 11 stuks, de appelflap kost 1,20 euro per stuk.

De opbrengst gaat naar scholenprojecten, waarbij kinderen laagdrempelig kennismaken met muziek en in groepsverband een blaasinstrument leren bespelen. Virbus Unitis is te vinden hij het verenigingsgebouw aan de Pr. Joostenlaan 1 in Wilnis, van 8.00 uur tot 13.00 uur. Vooraf bestellen is ook mogelijk; geef de bestelling door via 06 – 5573 8588.

Op de foto: 30 jaar oude oliebollenbaktraditie bij Viribus Unitis. Foto: aangeleverd.