3 Weekenden mijmeren in de Gedichtentuin

Aalsmeer – Het Boomkwekerskerkhof aan de Stommeerweg wordt voor de twaalfde keer een ‘Gedichtentuin’ en is gratis toegankelijk op 5 en 6, 12 en 13 en 19 en 20 september van 12.00 tot 17.00 uur. Op 32 standaards is een ‘mijmer’-gedicht te lezen van dichters uit Aalsmeer, Uithoorn en Amstelveen.

Verrassend genoeg zijn er vijf debutanten die misschien juist door corona tijd hadden om te mijmeren. De beperkingen die er dit jaar nodig zijn, ook al is het in de buitenlucht, zijn dat er éénrichtingverkeer is, dat de afstand van elkaar 1,5 meter is en dat er een toezichthouder aanwezig zal zijn voor vragen en het naleven van deze regels.

De bundel die van de gedichten is gemaakt is te koop bij de toezichthouder tijdens deze weekends en bij het Boekhuis voor 5 euro. Ook de dichters kunnen hun bundel ophalen in de Gedichtentuin. Voor de liefhebber van poëzie is het genieten in de stille ‘Tuin’ en is de bundel de tastbare herinnering aan de wandeling met leesplezier. De organisatie is in handen van de werkgroep Podiumkunsten & Literatuur van KCA.