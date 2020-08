Zomerconcert met Jos van Beest uitverkocht

Aalsmeer – Aanstaande vrijdag 7 augustus is het tweede optreden in de serie van drie zomerconcerten. Dit concert is in De Oude Veiling, begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. Nog een kaartje bemachtigen zit er niet in, het concert is uitverkocht, net als overigens het derde zomerconcert door singer-songwriter NinaLynn Woerden op 28 augustus in de Historische Tuin.

Jos van Beest (piano), Benjamin Herman (saxofoon), Vincent Koning (gitaar), Hans Mantel (contrabas) en Ben Schröder (drums) trakteren op swingende jazzmuziek. Toen saxofonist Rinus Groeneveld verhinderd bleek, heeft Jos van Beest aan Benjamin Herman gevraagd of hij in kon vallen. En hij doet mee!

De zaal gaat open om 19.30 uur. Tickets worden gecontroleerd bij de entree. Stoelen staan op 1,5 meter afstand. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten aan één (aangewezen) tafeltje. Drankjes worden in de geserveerd. Betaling alleen met pin. Aan bezoekers wordt gevraagd om rustig te wachten voor aanvang en ook in de rij en daarna voldoende afstand te bewaren.

Voor deze avond de richtlijnen vanuit het RIVM gevolgd. Verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest of verhoging (tot 38 graden Celsius? Neem dan geen risico, breng anderen niet in gevaar en blijf thuis. Dit geldt uiteraard ook als iemand in je huishouden corona heeft. Aan de bezoekers wordt gevraagd bij binnenkomst hun handen te desinfecteren.