2e Paasdag: Feest op Boerenvreugd!

Aalsmeer – 2e Paasdag, maandag 21 april, wordt op kinderboerderij Boerenvreugd het paasfeest gevierd. Kinderen kunnen deze dag traditiegetrouw meedoen aan de eierbingo. Er is een bingospel met plaatjes en een spel met cijfers. Bij een volle bingokaart staat er voor ieder kind een lekkere traktatie klaar. Dit jaar is de eierbingo voor het eerst ook voor bezoekers in een rolstoel te spelen. Zij kunnen om mee te doen aan de eierbingo op het verharde pad blijven.

Op de foto met de paashaas

De paashaas huppelt deze dag in het rond op de boerderij en kinderen kunnen op de foto met de paashaas. Creatief bezig zijn kan in de evenemententent waar vrolijke kuikens en kunstige paashazen geknutseld kunnen worden. Lekker actief meedoen kan bij de paashazenrace. Een parcours waarbij bezoekertjes het tegen elkaar kunnen opnemen om te kijken wie het behendigste en snelste is.

Jonge geitjes en lammetjes

Er zijn geen extra kosten verbonden aan de activiteiten maar spaarvarken Beer staat zoals altijd klaar om donaties (cash of via de QR-code) in ontvangst te nemen. De activiteiten zijn 2e Paasdag van 10.00 tot 13.00 uur maar de boerderij blijft daarna open tot 16.30 uur zodat er nog heerlijk gespeeld worden in de speeltuin of een kijkje genomen kan worden bij de dieren. In de wei lopen de jonge geitjes en lammetjes met hun moeders, altijd leuk een om een bezoekje aan ze te brengen. Kortom een gezellig paasuitje voor het hele gezin bij kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118.