IVN De Ronde Venen- Uithoorn organiseert: Vogelexcursie

Regio – Op zaterdag 2 december organiseert IVN De Ronde Venen & Uithoorn een vogelexcursie naar de zuidpier van IJmuiden. De 2,9 km lange pier is door zijn opbouw van betonnen blokken en keien een ware voedselkamer voor allerlei soorten zee- en kustvogels.

Naast de verschillende soorten meeuwen, scharrelen er ook steenlopers, kanoeten en paarse strandlopers tussen de keien door op zoek naar voedsel.

En wat dacht u van de kleine drieteenstrandlopers die met de golven mee in ongelooflijk snelle pas langs het strand heen en weer rennen om zo het vers aangespoelde voedsel uit het zand te pikken. Zij broeden op Groenland en overwinteren bij ons!

Omdat het laatste beetje van de vogeltrek nog gaande is, en veel vogelsoorten de kustlijn als trekroute gebruiken, is de kans aanwezig dat we misschien wel wat schaarsere soorten tegenkomen op weg naar hun overwinteringsgebieden in het warme zuiden.

Pier

Een bezoek aan deze pier staat garant voor het van dichtbij zien van vele vogelsoorten, een frisse neus én misschien wel een glimp van de bruinvissen en zeehonden in de Noordzee…

Trek passende kleding aan, neem lunch voor onderweg en een verrekijker mee.

Verzamelen: parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis. Vertrek: om 8:30 uur per auto, meerijden is mogelijk. Terug: rond 15:00 uur. Kosten: gratis. (vergoeding auto- en parkeerkosten in overleg met de bestuurder)Aanmelden: niet nodig. Info en excursieleider: Christiaan Knaap (06-10 88 43 56)