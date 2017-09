25 jaar kinderdagverblijf Ministek in Wilnis

Wilnis – Op vrijdag vierde kinderdagverblijf Ministek uit Wilnis hun 25 jarig bestaan. Vanaf 16.00 uur waren er allerlei leuke activiteiten te doen. Zoals een poffertjeskraam, schminken, eendjes vangen, buttons maken en een springkussen. De kinderen mochten ook een kaartje versieren die daarna aan een ballon werd bevestigd. Locatieleider Anja telde buiten af en toen gingen de ballonnen de lucht in. We hebben al meerdere reacties ontvangen van gevonden kaartjes. Nu afwachten welke ’t verst terecht is gekomen. Dat kindje wint een leuke prijs. Het was een geslaagd feest met personeel, (nieuwe) ouders en kinderen. We hopen nog lang met veel plezier kinderen op te vangen bij Ministek. Op naar de volgende 25 jaar!