25 jaar Club van 100 / Vrienden van Legmeervogels

Uithoorn – Op 1 september 1998 werd de Club van 100 van Legmeervogels opgericht. Doelstelling was: dingen te doen, waar de vereniging geen geld voor had. Mede omdat de vereniging ging verhuizen naar sportpark Randhoorn, bleek de vereniging krap bij kas te zitten.

De leden van de Club van 100 gaven toentertijd 100 gulden vrijwillig en dan kwam haar of zijn naam te staan op het prachtige bord in de kantine. Dit bleek vooral met de opening van het nieuwe sportpark een goed initiatief te zijn en maar liefst 151 mensen hadden zich aangemeld (mede door het feest op de opening). Dat dit niet zoveel kon blijven, begreep iedereen wel. Het werd gestaag minder met als dieptepunt 75 leden in het crisisjaar 2006. Daarna ging het weer bergopwaarts en nu zitten ze weer aan de 110 leden/vrienden.

Waarom vrienden?

Vorig jaar is er besloten de naam van het bord van de Club van 100 in de kantine te veranderen in ‘Vrienden van Legmeervogels’’. En waarom? De naam Club van 100 heeft eigenlijk geen betekenis meer (nu alleen nog een begrip). Het was vroeger 100 gulden wat men gaf, maar de gulden veranderde in de euro. Dus werd dit 50 euro, omdat we van mening zijn dat iedereen de mogelijkheid moest hebben om ‘Vriend van Legmeervogels’ te zijn en trots haar of zijn naam op dat prachtige bord te kunnen laten prijken. Ze hebben na de overgang van gulden naar euro nog de naam van Club van 50 geprobeerd, maar dit sloeg niet aan.

Wat de Club van100 / Vrienden van Legmeervogels zoal heeft gedaan de afgelopen 25 jaar kunt u lezen in het prachtige boekje in de kantine met daarin een overzicht. En paar dingen: coniferen rondom het hoofdveld, stoeltjes op de tribune, planten/boom in de kantine, scorebord op hoofdveld en handbalveld, plantenbakken op de oprit, medewerking (en idee) voor nieuwe speelplek en mede organisatie van het Rinus van Zaal Keeztoernooi.

Dus, bent u al ‘Vriend van Legmeervogels’? Nog niet? Meld je dan aan. Dit is mogelijk via de website www.legmeervogels.nl/clubvan100.