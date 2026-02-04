25 bedtijdbezoeken voor CliniClowns

De Ronde Venen – Tijdens de jaarafsluiting van gemeente De Ronde Venen bij Bowling Mijdrecht werd 575 euro opgehaald voor CliniClowns. Dat bedrag is goed voor 25 bedtijdbezoeken aan kinderen die in het ziekenhuis liggen. Met zo’n bezoek zorgt CliniClowns voor een warm en vrolijk moment vlak voor het slapengaan.

Er werd gebowld en lokale ondernemers waren aanwezig met een kraam. CliniClowns was deze avond het goede doel. Vrijwilliger Rinus was erbij om te vertellen over het werk dat CliniClowns doet voor kinderen in ziekenhuizen.

CliniClowns ontvangt geen geld van de overheid en is daarom afhankelijk van donateurs, acties en sponsoren. Vrijwilligers, zoals Rinus, geven daarnaast gastlessen op basisscholen en lezingen bij verenigingen. Meer informatie is te krijgen via acties@cliniclowns.nl.

Op de foto: Voor CliniClowns werd 575 euro opgehaald. Foto: aangeleverd.

