21ste Historische rondrit ‘Red Ball Express’

Aalsmeerderbrug – Op zaterdag 23 september wordt de 21ste editie van de historische rondrit ‘Red Ball Express’ verreden, waarbij authentieke voertuigen uit de Tweede Wereldoorlog door de regio zullen rijden. De ‘Red Ball Express’ maakt dit jaar een rit door de Haarlemmermeer. De aankomst en vertrek is bij het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ‘40-’45 in het Fort bij Aalsmeer. De circa 50 kilometer lange rondrit zal vele plaatsen van historische betekenis uit de Tweede Wereldoorlog passeren en/of aandoen. Daarmee worden mensen die vochten en vielen voor de vrijheid herdacht en geëerd.

In het Crash museum zal de gehele dag een film te zien zijn die een beeld geeft van de Red Ball Express zoals deze in 1944 reed. Hierdoor krijgen bezoekers achtergrondinformatie over deze enorme logistieke operatie in de Tweede Wereldoorlog. Op aanvraag geven vrijwilligers een extra toelichting. Om 13.00 uur zal Rick Franke een lezing geven over de originele Red Ball Express operatie van 1944.

Het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 is gevestigd in het Fort bij Aalsmeer aan de Aalsmeerderdijk 460 en is iedere zaterdag en elke tweede zondag van de maand geopend van 10.30 tot 16.30 uur. Kijk voor meer informatie op: www.crash40-45.nl.