20ste Natuurwerkdag gaat niet door

Regio – Vanwege het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus heeft Landschap Noord-Holland besloten om dit jaar de Landelijke Natuurwerkdag 2020 in Noord-Holland af te lasten. In voorgaande jaren werkten er tussen de 1.000 en 1.500 vrijwilligers op zo’n 65 verschillende locaties. De Natuurwerkdag is altijd op de eerste zaterdag van november.

Dit jaar zou er ook op de dag ervoor en erna gewerkt worden wegens het 20-jarige jubileum. Programmamanager Betrekken bij Groen Nienke Kwikkel: “Wij vinden het niet verantwoord om een evenement te organiseren waar mensen meedoen aan een activiteit waarbij ze het virus zouden kunnen verspreiden. Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen die de locatieleiders treffen.”

Landschap Noord-Holland benadrukt het belang van vrijwilligerswerk. Want wat niet iedereen weet, is dat wekelijks duizenden vrijwilligers hun handen uit de mouwen steken om de natuurgebieden in de provincie te onderhouden. Dat doen ze samen met andere natuurorganisaties en recreatieschappen in Noord-Holland, maar ook bij vrijwilligersgroepen die een natuurgebied in hun buurt beheren.

Nienke Kwikkel: “We zien dat in deze bijzondere tijd steeds meer mensen buiten actief bezig willen zijn. Liefst dichtbij, in hun groene leefomgeving. De Natuurwerkdag is elk jaar een dag om samen te zagen, harken, snoeien en de handen uit de mouwen te steken in de frisse lucht. Dat is gezond en bovenal help je de planten, dieren en maken we samen Noord-Holland mooier. We kijken daarom uit naar de 21ste editie in 2021, in afwachting van betere tijden!” Kijk voor meer informatie op www.natuurwerkdag.nl

Foto: Maarten van Cleef