20ste Kudelstaartse veiling naar 2022

Kudelstaart – Het bestuur van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart heeft besloten om de voor zaterdag 8 mei geplande veiling door te schuiven naar volgend jaar. In het licht van de door de regering afgekondigde maatregelen rond de COVID-19-crisis, is het doorgaan van het Kudelstaartse evenement onhoudbaar gebleken.

Voorzitter Arie de Vos heeft deze week direct alle bij de organisatie betrokkenen op de hoogte gesteld van het besluit over het afgelasten van de veiling van dit jaar. Hij schrijft: “We hopen maar, dat de maatregelen die de overheid voorstelt en de avondklok, ertoe zullen bijdragen dat het virus geleidelijk terug gedrongen zal worden.”

De Vos kijkt vooruit naar volgend jaar: “Hoewel de vaccinatie nog niet op volle snelheid verloopt mogen we ervan uitgaan dat eind 2021 het overgrote deel van de bevolking is gevaccineerd zodat we op zaterdag 7 mei 2022 alsnog de 20e editie van de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart groots kunnen vieren. Voor nu zeggen we tegen alle Kudelstaarters: Blijf gezond en houd vol.”