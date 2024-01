20e Groep 8 Feest met thema Golden Glamour

Aalsmeer – Eindelijk wordt de nieuwe groep 8 uitgenodigd om te komen feesten met elkaar. Op vrijdag 26 januari zijn jullie voor de eerste keer dit jaar aan de beurt om te gaan feesten. Club N201 opent zijn deuren voor een feest voor alle aanstaande brugklassers. Tussen het bezoeken van verschillende middelbare scholen en voordat de nieuwe Doorstroomtoets gemaakt moet worden, is het fijn om even met je klasgenoten te feesten. Alle basisscholen van Aalsmeer en Kudelstaart zijn uitgenodigd om samen te komen feesten en het leeft al aardig in de klassen.

Jubileum

Ditmaal wordt een jubileum gevierd, het is namelijk het twintigste Groep 8 Feest. Organisator Eric Spaargaren: “Voor deze kinderen is het de eerste keer, maar het Groep 8 Feest is inmiddels al twintig edities oud. Begonnen in Bon Ami, dat werd Feesterij de Bok en nu sinds 2018 in de N201.” Het concept is niet veel veranderd. Door stijgende kosten dit jaar voor het eerst een prijsstijging; bij binnenkomst van het feest wordt aan de deur de entreeprijs van 7 euro betaald. In deze kosten zit een consumptie en wat lekkers. Ook de kluisjes zijn inclusief. Verdere consumpties worden voor 2,50 euro verkocht.

Het Groep 8 Feest begint op 26 januari om 19.30 uur en de deur sluit om 20.30 uur. Tot 22.30 uur wordt er gefeest in de discotheek langs de Zwarteweg. Vanaf 22.15 uur kunnen de ouders de kinderen weer ophalen bij de deur van de N201, mocht het kind alleen naar huis mogen, dan wordt gevraagd om dit mee te geven op een briefje. Dit kan dan worden afgegeven bij de beveiliging. Het feest wordt mede mogelijk gemaakt door gro-up Buurtwerk. Jongerenwerker Lizanne Eveleens: “We kennen veel kinderen in onze gemeente en het is leuk om te zien hoeveel plezier zij hebben op deze avond.”

Het thema is dit jaar anders. Geen Neon meer, maar Golden Glamour. Zorg dus voor een outfit met gouden accenten op zwart/witte kleren. Ouders worden opgeroepen om rekening te houden met de beperkte parkeerruimte, parkeren kan aan de overkant van de weg. Gevraagd wordt om een niet te dikke winterjas mee te geven door de beperkte ruimte in de kluisjes. Meer informatie (ook voor ouders) is te vinden op de website; www.groep8feest.nl

Foto: Laurens Niezen Fotografie