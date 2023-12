2023 was het jubileumjaar voor Fotoworkshop De Ronde Venen

De Ronde Venen – Het afgelopen jaar stond de fotoclub in het thema van het 25-jarig jubileum. Fotoworkshop De Ronde Venen is in september 1998 opgericht door fotograaf Peter Turner om mensen met belangstelling voor fotografie te helpen hun fotowerk te verbeteren, hun belangstelling te verbreden, en zo het plezier in hun hobby te vergroten. Peter gaf jarenlang een fotocursus en aan de hand daarvan was zijn plan een Fotoclub op te zetten.

Atie Westerdijk, lid vanaf het eerste uur, weet te vertellen dat ze zijn begonnen met een groepje van 15 personen. Digitale fotografie was toen nog niet echt aan de orde. In de loop der jaren zijn technieken en camera’s steeds uitgebreider geworden. Niet te vergeten de bewerkingsprogramma’s voor de digitale foto’s.

In de 25 jaren die zijn verstreken zijn er veel fotografische avonden en safari’s geweest, zelfs ook naar Duitsland. Het jubileum werd afgelopen maart gevierd in de Willisstee, een weekend waarin een expositie werd getoond met foto’s van De Ronde Venen. Twee projectgroepen hebben beiden een fotoboek samengesteld met verschillende themas’s in De Ronde Venen. Tevens zijn deze foto’s getoond tijdens ‘Kom in de Kas’ en in diverse winkels in Wilnis. Nu kijken ze weer vooruit naar de Open Avond op 15 januari 2024. Gastspreker: de Vinkeveense fotograaf Marcel van Balken.

Voor meer informatie, kijk op onze website: www.fotoworkshopdrv.nl.