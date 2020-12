2 Handballers Greenpark in voorlopige EK selectie

Aalsmeer – Bondscoach Erlingur Richardsson heeft 33 spelers opgenomen in de voorlopige selectie voor de EK-kwalificatiewedstrijden handbal begin januari. De Oranjeheren spelen een tweeluik tegen Slovenië. De definitieve selectie wordt uiterlijk 19 december bekendgemaakt. Op 6 januari 2021 staat de thuiswedstrijd op het programma om 20.00 uur in het Topsportcentrum Almere. Vier dagen later, op 10 januari, treffen beide ploegen elkaar opnieuw. In het Sloveense Celje klinkt het beginsignaal om 20.00 uur.

Nederland staat momenteel eerste in de poule dankzij een overwinning op Turkije (27-26) begin november. Dat is tevens de enige wedstrijd die gespeeld is in de kwalificatiepoule. De overige wedstrijden zijn vanwege de maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld.

Het Nederlands Herenteam is bij de loting voor de kwalificatie van het EK 2022 in Hongarije en Slowakije ingedeeld in poule 5 bij Slovenië, Polen en Turkije. Tegen iedere tegenstander wordt een keer uit en een keer thuis gespeeld. Aan het einde van de kwalificatie plaatsen de nummers één en twee en de vier beste nummers drie uit alle acht poules zich voor het EK 2022. Dit EK wordt van 13 tot en met 30 januari georganiseerd in gastlanden Hongarije en Slowakije. In de voorlopige selectie is (opnieuw) gekozen voor Samir Benghanem en Rene Knegt, beiden handballend bij Greenpark Aalsmeer. Ook de namen de oud-Aalsmeer spelers Lars Kooij (Denemarken) en Jeffrey Boomhouwer (Duitsland) prijken op de lijst van Richardsson